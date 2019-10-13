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  • 13.10.2019 09:41
  • Son Güncelleme: 13.10.2019 09:45

E-devlet ne zaman, ? Emeklilik yaşı ! !

Milyonlarca çalışan erken emekli olma yollarını oldukça merak ediyor. Bu bağlamda emeklilik yaşı ve hangi tarihte emekli olabileceklerini internette araştırıyor. Emeklilik yaşı için yöntemleri kullanılıyor. Mevcut sigortalılık bilgileri üzerinden olağan koşullarda ne zaman emekli olabileceğini öğrenebilen sigortalılar, emeklilik planlamalarını çok daha doğru şekilde gerçekleştirebiliyor. , borcunu peşin ödeyerek kapatmak isteyen Bağ-Kur'lular için kamu bankaları başta olmak üzere bazı bankalarla anlaşmış bulunuyor. Bu bankalardan kredi kullananlar borcu kapattıkları tarihten itibaren emekliliğe hak kazanıyor. Peki E-devlet ile 4A-4B-4C nasıl yapılır? İşte erken emekli olma şartları

Erken emeklilik fırsatı! İşte şartlar ve hesaplama yöntemi

Emeklilik tarihini önceden hesaplamak ve kariyerini planlamak isteyenler ne zaman emekli olabilirim hesaplaması ile emeklilik detaylarını öğreniyor. Sizlerde normal şartlarda ne zaman emekli olabilirim uygulaması ile emeklilik detaylarınızı sorgulayabilirsiniz. Emeklilik yaşını doldurduğu halde prim borcundan dolayı emekli olamayan Bağ-Kur'lular, borçlarını kapattıkları takdirde hemen aylık bağlatabilecek. SSK'da ise başvurular nispeten daha yüksek oldu. Toplam 48 milyar lira borcu olan 1 milyon 361 bin mükelleften 400 bini, 12 milyar liralık borçlarını yapılandırdı. Borcu olan her 10 SSK'lıdan 4'ü, yine yapılandırma başvurusu yaptı. Prim borcu olan Bağ- Kur'lular, emeklilik yaşını doldurmuş olsalar da borçlarını ödeyemiyorlar. Hem kendileri bununla beraber aile fertleri sağlık hizmetlerinden yararlanamıyorlar.

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HaberlerEkonomi HaberleriE-devlet ne zaman, hangi tarihte emekli olurum? Emeklilik yaşı 4A-4B-4C hesaplama! Erken emekli olma başvuru şartları!
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