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  • 13.10.2019 14:35
  • Son Güncelleme: 13.10.2019 14:36

lerinde düşüş! Art arda müjdeler geldi! TEB, , Ziraat, ve Vakıfbank faiz oranları

lerinde vatandaşın yüzünü güldüren haberler gelmeye devam ediyor. Bu bağlamda bankalar konut, taşıt ve bireysel faiz oranlarını indirmeye devam ediyor. Ev ve araba almak isteyenler Vakıfbank, Ziraat, TEB faiz oranlarını yakından takip ediyor. Kredilerdeki faiz oranı indirim trendi, özellikle konut kredilerinde oldukça yüksek seviyede oldu. Vatandaşın kolayca kira öder gibi ev sahibi olmasını sağlayan konut kredilerindeki güncel kredi faiz oranları için indirim uygulanması, anında gayrimenkul sektörüne olumlu şekilde yansıdı. Gayrimenkul satışlarında artışın yaşanmaya başladığı süreçte kamu bankaları tarafından konut kredisi güncel faiz oranları yüzde 1'in altında sunuluyor. Peki, Vakıfbank, Ziraat, Halkbank kredi faiz oranları ne kadar oldu? İşte güncel oranlar...

Faizde düşüş! Bankalardan peş peşe faiz indirim kararı!

Kamu bankaların öncülüğünde başlayan kredi faiz oranlarındaki indirime özel bankalar da katıldı. Bu nedenle kredi faiz oranlarındaki son durum konut ve taşıt almak isteyenlerin gündeminde bulunuyor. Bankalardan ardı ardına gelen kredi faiz indirimleri açıklamaları vatandaşları sevindirdi. Şimdi kredi çekme düşüncesi olan pek çok kişi güncel kredi faiz oranlarını araştırıyor. Peki, TEB, Halkbank, Ziraat, İş Bankası ve Vakıfbank faiz oranları ne kadar oldu? Yakın zamanda Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamaların ardından bankaların peş peşe faiz indirimi kararları yakından takip ediliyor. Ardı ardına gelen indirimlerle birlikte kredi çekmeyi düşünen yüz binlerce vatandaş kredi faiz oranları hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, faiz indirimleriyle birlikte Vakıfbank, Ziraat, Halkbank kredi faiz oranı ne kadar oldu? İşte bankaların güncel faiz oranları... Konut kredisi, satın alınacak evin teminat altına alınması koşuluyla bankalar tarafından verilen bir kredi türü. Kredinin vadesi genellikle sabit faiz oranlarıyla 5 ila 30 yıl arasında değişebiliyor.

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