Kamu bankaların öncülüğünde başlayan kredi faiz oranlarındaki indirime özel bankalar da katıldı. Bu nedenle kredi faiz oranlarındaki son durum konut ve taşıt almak isteyenlerin gündeminde bulunuyor. Bankalardan ardı ardına gelen kredi faiz indirimleri açıklamaları vatandaşları sevindirdi. Şimdi kredi çekme düşüncesi olan pek çok kişi güncel kredi faiz oranlarını araştırıyor. Peki, TEB, Halkbank, Ziraat, İş Bankası ve Vakıfbank faiz oranları ne kadar oldu? Yakın zamanda Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamaların ardından bankaların peş peşe faiz indirimi kararları yakından takip ediliyor. Ardı ardına gelen indirimlerle birlikte kredi çekmeyi düşünen yüz binlerce vatandaş kredi faiz oranları hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, faiz indirimleriyle birlikte Vakıfbank, Ziraat, Halkbank kredi faiz oranı ne kadar oldu? İşte bankaların güncel faiz oranları... Konut kredisi, satın alınacak evin teminat altına alınması koşuluyla bankalar tarafından verilen bir kredi türü. Kredinin vadesi genellikle sabit faiz oranlarıyla 5 ila 30 yıl arasında değişebiliyor.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYI TIKLAYINIZ