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  • 13.10.2019 09:30
  • Son Güncelleme: 13.10.2019 09:33

son dakika düştü! , çeyrek, tam fiyatı kaç para?

son dakika... Altın fiyatları özellikle Türkiye'de oldukça önemlidir. En önemli birikim aracı altındır. Bu bağlamda , çeyrek, tam fiyatı her daim en fazla araştırılanlar arasına girmiştir. Altın fiyatları düşüş eğilimine girdi. İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta 455,00 lira, Cumhuriyet altını 1.864,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 1,17 düşüşle 279,90 liradan işlem gördü. Dünyada üretilen altının aşağı yukarı tümü, kuvarslı yada şistli damarlardan ve altınlı kumlardan çıkarılır. Güncel altın fiyatları yatırımcılar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve fiyatları ne kadar? İşte ...

Altın fiyatları son dakika... Halk arasında yastık altı yatırımı olarak adlandırılan altının gram fiyatı dünkü kapanışta yüzde 1,17 düşüşle 279,90 liradan işlem gördü. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 282 bin 600 liraya geriledi. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 13 Ekim canlı altın fiyatları... Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.

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