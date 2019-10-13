7 bin polis alınacak Polis Akademisi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 26. dönem için alım gerçekleştirilecek. İşte polis alımı için şartlar...

Polis Akademisi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 26. dönem için alım gerçekleştirilecek. Bu kapsamda 2018 veya 2019 yılı KPSS'de P3 puan türünden en az 60, önlisans mezunları için yapılan 2018 yılı KPSS P93 puan türünden en az 65 ve üzeri puan alanlar arasından lisans mezunu 5 bin 40'ı erkek, 560'ı kadın, önlisans mezunu 1260'ı erkek, 140'ı kadın olmak üzere toplam 7 bin öğrenci alınacak. Adaylar, 14-25 Ekim tarihlerinde başvurularını yapabilecek.

