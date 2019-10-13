MSB 2019 personel alım ilanları: TSK, KKK, DKK, HKK uzman erbaş, astsubay, subay güncel ilanları başvuru şartları. Milli Savunma Bakanlığı tarafından her yıl çeşitli dönemler aralığında personel alımları yapılıyor. Alımlar sözleşmeli er, uzman erbaş, astsubay ve subay kadrolarına yapılıyor. MSB güncel personel alım ilanlarını yakından takip eden pek çok kişi Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na personel alımı yapılacak mı sorusuna yanıt arıyor. İşte MSB tarafından yayımlanan son ilanlar ve detayları... Adaylar bilgilerini ve tercihlerini müracaat tarihinin bitimine kadar güncelleyebilecek, 7 Ekim 2019 saat 23:59'dan sonra sistem üzerinden yapılacak.

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