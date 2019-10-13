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  • 13.10.2019 14:16
  • Son Güncelleme: 13.10.2019 14:23

: , KKK, DKK, HKK , , !

2019 yılı MSB adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Bu bağlamda , KKK, DKK, HKK , ve alımı yapılacak. Bakanlık tarafından yapılacak olan alımlar hayalindeki mesleği icra etmek isteyenlerin gündeminde yer alırken son yayımlanan ilanlar merak konusu oldu. Muvazzaf subay alımı yapılacak. Adaylar ön başvurularını 7 Ekim 2019 (saat 23.59'a kadar) tarihine kadar, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak çevrimiçi (online) olarak yaptılar. Şahsen, posta kanalı ile, dilekçe ile veya diğer şekillerde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. İşte KKK, DKK, HKK uzman erbaş, astsubay, subay alımına dair detaylar...

MSB güncel personel alım ilanları nelerdir?

MSB 2019 personel alım ilanları: TSK, KKK, DKK, HKK uzman erbaş, astsubay, subay güncel ilanları başvuru şartları. Milli Savunma Bakanlığı tarafından her yıl çeşitli dönemler aralığında personel alımları yapılıyor. Alımlar sözleşmeli er, uzman erbaş, astsubay ve subay kadrolarına yapılıyor. MSB güncel personel alım ilanlarını yakından takip eden pek çok kişi Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na personel alımı yapılacak mı sorusuna yanıt arıyor. İşte MSB tarafından yayımlanan son ilanlar ve detayları... Adaylar bilgilerini ve tercihlerini müracaat tarihinin bitimine kadar güncelleyebilecek, 7 Ekim 2019 saat 23:59'dan sonra sistem üzerinden yapılacak.

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HaberlerEkonomi Haberleri2019 MSB personel alım ilanları: TSK, KKK, DKK, HKK uzman erbaş, astsubay, subay güncel ilanları başvuru şartları!
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