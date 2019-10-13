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  • 13.10.2019 17:10
  • Son Güncelleme: 13.10.2019 17:32

Aile Bakanlığı çalışan anne maaşları miktarları ne kadar? Nasıl başvuru yapılır?

Çalışan anneler için büyük müjde! Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Avrupa Birliği (AB) Delegasyonu, 0-60 aylık çocuklarını kreş, anaokulu veya gündüz bakımevine gönderen, sigortalı çalışan 10 bin 250 kadına maddi destek verecek. Projeye ön kayıtlar 15 Ekim Salı günü saat 14.00'ten itibaren internet üzerinden (www.sgkkurumsalcocukbakımı.org) e-devlet şifresiyle yapılabilecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı açıklamada, kadın istihdamını artırmak için örnek niteliğindeki "Kurumsal Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi"nin hayata geçirileceğini belirtti. İşte 2019 Aile Bakanlığı çalışan anne maaşları!

Aile Bakanlığı çalışan anne maaşları 2019!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile AB Delegasyonu, "Kurumsal Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi"ni hayata geçirecek. Bu bağlamda çalışan annelere aylık olarak maddi destek yapılabilecek. Yapılan haberler sonucunda çalışan annelere ne kadar maaş verileceği ve söz konusu maddi desteğin nasıl alınabileceği araştırılıyor. Detaylar haberimizde... Projeyle sigortalı çalışan annelere 24 ay boyunca mali yardım yapılacağını vurgulayan Selçuk, şu bilgileri verdi: "Projeden 0-60 aylık çocuklarını Bakanlığımız ya da Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kreşe, anaokuluna veya gündüz bakımevine gönderen ve sigortalı işçi statüsünde çalışan anneler yararlanacak. Annelere her ay 650 lira civarında (100 avro) destek sağlanacak."

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