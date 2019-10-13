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  • 14.10.2019 09:00
  • Son Güncelleme: 14.10.2019 09:00

bugün müjdesi! nedir? İşte EYT çıkış tarihi!

: 'de gelişmeler yaşanıyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak bilinen EYT konusunda müjdeli haber geldi. Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Duman, EYT konusunda üç farklı yöntemin Meclis'te görüşüleceğini bildirdi. Bu üç yöntemin nasıl olacağı merak ediliyor. Raporda 1 Eylül itibariyle emeklilikte yaşa takılanların sayısının 5 milyon 404 bin 924 kişi olduğu, ancak bugün yasa çıkarsa emekli olacaklarının sayısının 750 bin ile 1 milyon kişi aralığında olduğu, bunun da yıllık maliyetinin 14.4 milyar lira civarına denk geldiği ifade edildi. EYT kanunun Meclis'te görüşülmesi ve Cumhurbaşkanı tarafından onaylanması durumunda 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı girişi bulunan kişileri kapsayacağı belirtiliyor. Peki, EYT'de son durum nedir? EYT yasası ne zaman çıkacak? İşte EYT ile ilgili son haberler...

EYT'de iş emekliliği ve halk emekliliği nedir?

Son dakika: EYT yasası ile ilgili flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bu bağlamda EYT haberleri her zaman olduğu gibi önce takvim.com.tr'de yer alıyor. Şimdi merak edilenler EYT'de iş emekliliği ve halk emekliliği nedir oldu. İş emeklilik güvencesini, işverenler ve çalışanlar beraber sağlar. İşveren, çalışanın maaşından çalışanın sigorta ücretleri payını alır ve kendi payı ile birlikte emeklilik kurumuna ödemede bulunur. Halk emekliliği ise; çalışma süresine dayalı (iş/maaş esaslı) olarak emekli olabilmek için primler yeterli gelmiyorsa ya da çalışma süresine dayalı emeklilik maaşı çok düşükse, halk emekliliğinden yararlanmak üzere başvuruda bulunulabiliyor. Peki, EYT'de son durum nedir? EYT yasası ne zaman çıkacak? İşte 14 Ekim EYT ile ilgili son haberler...

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Necati y&#252;ce Necati yüce

26 yilllik devlet memuruyum yasa takildigim için emekli olamıyorum hiç olmazsa çalışmadan yaş hadfimi bekleye bileyim yaş sınırını doldurunca maaş ve ikramiyemi versinler başka birşey istemiyorum ne olur bir düzenleme yeter Necati

Aynı Görüşte misiniz?
evet28
hayır9
cevapla 13.10.2019 20:03
Deniz Deniz

1998 mar girişşiyim 4a hala aktif yazıyo 106 gün çalıistım sonra 2005 te memur oldum 5506 günüm var bayanım eyt çıkarsa emeki olmak istiyorum

Aynı Görüşte misiniz?
evet35
hayır21
cevapla 13.10.2019 14:40
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)

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