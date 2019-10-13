Son dakika: EYT yasası ile ilgili flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bu bağlamda EYT haberleri her zaman olduğu gibi önce takvim.com.tr'de yer alıyor. Şimdi merak edilenler EYT'de iş emekliliği ve halk emekliliği nedir oldu. İş emeklilik güvencesini, işverenler ve çalışanlar beraber sağlar. İşveren, çalışanın maaşından çalışanın sigorta ücretleri payını alır ve kendi payı ile birlikte emeklilik kurumuna ödemede bulunur. Halk emekliliği ise; çalışma süresine dayalı (iş/maaş esaslı) olarak emekli olabilmek için primler yeterli gelmiyorsa ya da çalışma süresine dayalı emeklilik maaşı çok düşükse, halk emekliliğinden yararlanmak üzere başvuruda bulunulabiliyor. Peki, EYT'de son durum nedir? EYT yasası ne zaman çıkacak? İşte 14 Ekim EYT ile ilgili son haberler...
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26 yilllik devlet memuruyum yasa takildigim için emekli olamıyorum hiç olmazsa çalışmadan yaş hadfimi bekleye bileyim yaş sınırını doldurunca maaş ve ikramiyemi versinler başka birşey istemiyorum ne olur bir düzenleme yeter Necati
1998 mar girişşiyim 4a hala aktif yazıyo 106 gün çalıistım sonra 2005 te memur oldum 5506 günüm var bayanım eyt çıkarsa emeki olmak istiyorum
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