Dolar son dakika... Dolar ve Euro fiyatları en çok araştırılanlar arasına girdi. Barış Pınarı Harekatı sonrasında güncel dolar ve döviz kurları daha yakından takip edilmeye başlandı. Bu bağlam vatandaşlar güncel döviz kurları ve canlı alış satış fiyatını merak ediyor. Eylül ayında dolar/TL 5.65-5.75 arasında seyir izlemiş, enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından yüzde 25'ten tek haneye düşüş yaşanmıştı. Dünkü işlem gününde dolar en düşük 5.8580 lira ve en yüksek 5.8990 lirayı gördükten sonra, 5.85 - 5.86 lira aralığında seyretti. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,87 değer kaybıyla 98.780,39 puandan tamamladı. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 13 Ekim güncel döviz kurları...

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYI TIKLAYINIZ