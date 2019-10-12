Af yasası ne zaman çıkacak? Af ile ilgili son gelişmeler, mahkumlar ve yakınları tarafından merakla araştırılıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, af yasası ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Denetimli serbestlik süresi yeniden belirleniyor. Denetimli serbestlik süresi değiştiriliyor." demişti. Şimdi ise gözler af yasasının ne zaman çıkacağına çevrildi. Peki, af ve ceza indirimi son durum nedir? 2019 infaz yasası ne zaman çıkacak? İşte 12 Ekim af ile ilgili son haberler...

İKİNCİ YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'daki 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Başkan Erdoğan burada Yargı Reformu ile ilgili açıklamalarda bulundu.