YEP’ten çift maaş müjdesi çıktı

Önümüzdeki 3 yılın yol haritasının belirlendiği Yeni Ekonomi Programı'nda (YEP) milyonlarca çalışanı ilgilendiren tamamlayıcı emeklilik de yer aldı. Buna göre, sistem sosyal tarafların mutabakatıyla hayata geçirilecek. Tamamlayıcı emeklilik olarak tarif edilen yeni sistem, çalışanların emekli olduklarında geliri düşmeden, ikinci bir maaşa kavuşmalarını içeriyor. Üstelik ikinci emeklilik kamu emekliliğine göre daha kısa sürede gerçekleşecek. Tamamlayıcı emeklilik birçok ülkede farklı şekillerde uygulanıyor. Ülkemizde de 2017 yılında otomatik Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) başlatıldı. Ancak bu sisteme girmek zorunlu; kalmak ise isteğe bağlı olarak uygulanıyor. 2 ay içinde çıkılabilirken, kalanlara üçlü devlet katkısı uygulanıyor. Tamamlayıcı emeklilik sistemi çalışanlara emekliliklerinde ek gelir oluşturarak çalışma dönemlerindeki hayat standartlarını korumalarını sağlayacak.
3 FORMÜL GÜNDEMDE
Tamamlayıcı emeklilik sistemi için çeşitli modeller üzerinde çalışmalar devam ediyor. İlk düşünülen, sistemde zorunluluk esas alınacak. Böylece çalışanlar kazançlarına göre bütçelerini sarsmadan birikim yapacak, buna devlet ve işveren katkısı da dahil olacak. Mevcut duruma göre 10 yıl 56 yaş tamamlandığında ise emeklilik olacak. Yeni emeklilik sisteminde masada olan bir diğer konu ise çalışanların aldıkları maaşı emeklilikte de alabilmelerini sağlayacak bir düzenleme. Sisteme göre alınan maaşta bulunan ek ödemeler çıkarıldıktan sonra kalan net tutar kadar emekli maaşı ödenmesi üzerinde duruluyor. Bir diğer model ise BES'ten farklı olarak riskli, yıpranma payı yüksek olan mesleklere yönelik uygulanan model.
ekonomi@takvim.com.tr
FARUK ERDEM SORULARINIZI CEVAPLIYOR -TAKVİM'E SORUN
3 FORMÜL GÜNDEMDE
Tamamlayıcı emeklilik sistemi için çeşitli modeller üzerinde çalışmalar devam ediyor. İlk düşünülen, sistemde zorunluluk esas alınacak. Böylece çalışanlar kazançlarına göre bütçelerini sarsmadan birikim yapacak, buna devlet ve işveren katkısı da dahil olacak. Mevcut duruma göre 10 yıl 56 yaş tamamlandığında ise emeklilik olacak. Yeni emeklilik sisteminde masada olan bir diğer konu ise çalışanların aldıkları maaşı emeklilikte de alabilmelerini sağlayacak bir düzenleme. Sisteme göre alınan maaşta bulunan ek ödemeler çıkarıldıktan sonra kalan net tutar kadar emekli maaşı ödenmesi üzerinde duruluyor. Bir diğer model ise BES'ten farklı olarak riskli, yıpranma payı yüksek olan mesleklere yönelik uygulanan model.
ekonomi@takvim.com.tr
FARUK ERDEM SORULARINIZI CEVAPLIYOR -TAKVİM'E SORUN
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