TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye'nin en hızlı büyüyen şirketlerine ulusal ve uluslararası düzeyde görünürlük kazandırarak bağlantılarını kuvvetlendirmek için harekete geçti. Bu kapsamda TOBB öncülüğünde, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ile TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) işbirliğinde, Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketini belirlemek amacıyla düzenlenen 'Türkiye 100' programı için başvurular başladı.

ŞİRKETLERE DAVET

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, şirketleri programa başvuru yapmaya davet ederek, "Ülkemizde fırsatları gören, inovasyon yapan ve istihdam sağlayan binlerce girişimci var. Türkiye 100 programıyla bu girişimci şirketleri kamuoyunda tanınır hale getirerek, başarılı girişimcilerimizin hem Türkiye'de hem de dünyada önünü açıyoruz. Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi, görünürlüklerini artırma, ulusal ve uluslararası bağlantılarını kuvvetlendirme imkanı bulacak" dedi. Başvuraların 15 Kasım tarihine kadar alınacağı programda ilk 100'e giren şirketlere yeni ortaklıkların kapısı açılırken, birçok platformda tanıtım imkanı sağlanacak.

KİMLER BAŞVURABİLECEK?



■ 31 Aralık 2015 ve öncesinde kurulan, 2016'da en az 500 bin lira satış gelirine sahip, 2018'de en az 1.5 milyon satış geliri yakalamış ve 2016- 2018 döneminde satış gelirini en az yüzde 10 artıran şirketler başvurabilecek

■ Kamu ortaklığı veya halka açık şirketler, yurt dışı merkezli bir şirketin Türkiye şubesi ve hisselerinin yüzde 51'inden fazlası halka açık başka bir şirkete ya da bir kamu şirketine ait olan şirketlerin başvuruları geçerli sayılmayacak.

■ Kâr amacı gütmeyen şirketler, franchise işletmelerle otomobil galerileri, kuyumcular, döviz şirketleri, bankalar, enerji dağıtım şirketleri, elektrik, gaz, akaryakıt ve su sağlayıcıları başvuramayacak.



Türkiye'nin en hızlı büyüyen firmalarının belirleneceği programa, 15 Kasım'a kadar http://turkiye100. tobb.org.tr adresinden başvuru yapılabilecek.