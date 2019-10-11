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  • 11.10.2019 09:35
  • Son Güncelleme: 11.10.2019 09:36

Taşeron lerin maaş oranı nedir? Belediye ve taşeron işçilerine yapılacak tüm zamlar, !

Taşeron işçiler ile ilgili her gün son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Bu bağlamda lerin ları ve i oldukça merak ediliyor. Bilindiği gibi taşeron işçiler kadroya geçtikten sonra hakları iyileştirildi ve hala iyileştirilmeye devam ediyor. Bu bağlamda 4/D'li olarak çalışan işçilere ödenecek olan bu ödemeler işçilerin mali yardım hakları kapsamında gerçekleştirilecek. Eylül ayından sonra işçilere ödenecek olan ödemeler ve detaylara ilişkin bilgiler haberimizin devamındadır. Kamuda 4/D'li olarak görev yapan taşeron işçilere Eylül ayında eğitim yardımı yapılırken Ekim ayında da 5 günlük ikramiye ödemesi gerçekleştirilecek. Bu noktada eğitim ödemesi olarak yapılacak olan tutarlar öğrenim düzeyine göre değişmektedir.

Taşeron işçilere yapılacak tüm zamlar, ek ödemeler!

4/D'li taşeron işçilerin maaş zam oranı nedir sorusu oldukça gündemde. Belediye ve belediyede çalışan Taşeron işçilere yönelik zam haberleri gündemde.Taşeron işçilere ve belediye işçilere gelecek zam miktarı detayları haberimizdedir. İşçilerin maaş durumuna göre farklı tutarlarda ödenecek olan bu ödemelerde en az askeri ücret ile çalışan işçilere 792 TL ödenecek. Aralık'ta yapılacak olan bu ödeme ile ilave tediyelerin son taksiti de ödenmiş olacak. Yüksek Hakem Kurulu'nun aldığı karara göre ise kamudaki taşeron işçilere 2020 ekim; yerel yönetimlerdeki taşeron işçilere de 2020 haziran ayına kadar her 6 ayda bir yüzde 4 oranında zam yapılacak.

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