Yakın zamanda emekli olacak vatandaşlar ne kadar emekli maaşı alabileceklerini merak ediyor. Emeklilik için gerekli şartları yerine getirenler e-Devlet üzerinden emeklilikleri onaylanır onaylanmaz maaş ile ilgili bilgilerini görüntüleyebilecekler. 3 farklı sigorta kapsamında emekli maaş hesaplamaları farklı yollardan yapılıyor. Peki, 4A, 4B ve 4C emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır? 2019 emekli maaşı ne kadar oldu? Emekli maaşı sorgulama işlemleri nasıl yapılır? Emekli maaşınız çalıştığınız süre, ödediğiniz prim miktarı gibi pek çok spesifik kritere göre hesaplanmakta. E-Devlet portalından ne zaman emekli olabilirim sorgulaması yapmak istiyorsanız, e-Devlet kimlik doğrulaması yapın
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