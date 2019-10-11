Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 11.10.2019 13:47
  • Son Güncelleme: 11.10.2019 14:03

ve ? -4B- , SGK, !

Çalışanların en önemli amaçlarından bir tanesi emekli olabilmektir. -4B- , ve Bağkur emeklisi vatandaşlar ne kadar emekli maaşı alacaklarını oldukça merak ediyor. Yoğun stres ve tempoda uzun yıllardır sürdürdüğünüz çalışma hayatınızda herkeste olduğu gibi sizin de doğal olarak en büyük arzunuz rahat ve yaşam kalitesi yüksek bir emeklilik hayatıdır. Eğer emekliliğiniz için şimdiden planlamalar yapıyorsanız, ne zaman emekli olacağınızı önceden hesaplamanızda fayda var. Peki, emekli maaşı ne kadar oldu? 4A, 4B ve 4C emekli maaşı hesaplama ve sorgulama nasıl yapılır? İşte konu ile ilgili merak edilenler.... http://e.sgk.gov.tr adresine giriş yapın ve ardından 'vatandaş' sekmesine tıklayın.

SGK ve SSK'dan kaç para emekli maaşı alırım?

Yakın zamanda emekli olacak vatandaşlar ne kadar emekli maaşı alabileceklerini merak ediyor. Emeklilik için gerekli şartları yerine getirenler e-Devlet üzerinden emeklilikleri onaylanır onaylanmaz maaş ile ilgili bilgilerini görüntüleyebilecekler. 3 farklı sigorta kapsamında emekli maaş hesaplamaları farklı yollardan yapılıyor. Peki, 4A, 4B ve 4C emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır? 2019 emekli maaşı ne kadar oldu? Emekli maaşı sorgulama işlemleri nasıl yapılır? Emekli maaşınız çalıştığınız süre, ödediğiniz prim miktarı gibi pek çok spesifik kritere göre hesaplanmakta. E-Devlet portalından ne zaman emekli olabilirim sorgulaması yapmak istiyorsanız, e-Devlet kimlik doğrulaması yapın

SON DAKİKA SGK HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA EMEKLİ MAAŞI HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriSGK ve SSK'dan kaç para emekli maaşı alırım? 4A-4B-4C SSK, SGK, Bağkur emekli maaşı hesaplama!
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri