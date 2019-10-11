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  • 11.10.2019 17:54
  • Son Güncelleme: 11.10.2019 18:56

son dakika! 11 Ekim gram, yarım ve , ne kadar? Canlı alış satış

nda hareketlilik yaşanırken yatırım amaçlı altın alan vatandaşlar fiyatlardaki son durumu merak ediyor. Altın fiyatlarında sabah saatlerinde hafif yükseliş yaşanırken fiyatlar daha sonra düşüşe geçmeye başladı. Fiyatlar döviz kurlarıyla doğru orantılı bir şekilde artış ve düşüş gösteriyor. Bu kapsamda ülkemizde yatırım aracı olarak işlem gören altın fiyatlarında son durum araştırılıyor. Peki, Gram, yarım, tam ve , ne kadar? Altın canlı alış satış fiyatları...

Güncel altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın ülkemizde pek çok kişi tarafından önemli bir yatırım aracı olarak görülüyor. Doların piyasalarda güvenirliğini kaybetmesiyle birlikte altın alıp yatırım yapan vatandaşlar altın fiyatlarındaki hareketliliği takip ediyor. Altın fiyatları sabah saatlerinde yükselişe geçti. Piyasalarda yaşanan hareketlilik sonrası döviz kurlarının yükselmesiyle birlikte yukarı yönlü hareket eden altın fiyatları, düşüş eğilimine girdi. Peki, 11 Ekim gram, yarım, ve çeyrek altın fiyatları kaç TL, ne kadar? İşte güncel fiyatlar...

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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