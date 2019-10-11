4/D'li taşeron işçilerin maaş zam oranı nedir sorusu oldukça gündemde. Belediye ve belediyede çalışan Taşeron işçilere yönelik zam haberleri gündemde.Taşeron işçilere ve belediye işçilere gelecek zam miktarı detayları haberimizdedir. İşçilerin maaş durumuna göre farklı tutarlarda ödenecek olan bu ödemelerde en az askeri ücret ile çalışan işçilere 792 TL ödenecek. Aralık'ta yapılacak olan bu ödeme ile ilave tediyelerin son taksiti de ödenmiş olacak. Yüksek Hakem Kurulu'nun aldığı karara göre ise kamudaki taşeron işçilere 2020 ekim; yerel yönetimlerdeki taşeron işçilere de 2020 haziran ayına kadar her 6 ayda bir yüzde 4 oranında zam yapılacak.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ