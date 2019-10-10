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  • 10.10.2019 09:57
  • Son Güncelleme: 10.10.2019 09:59

mı! Ekim ve ve ?

4/D’li taşeronlar için maddi destek yolda. Bu bağlamda kesenin ağzı açılmış durumda. Bu anlamda tediye ödemeleri, mı ve öğrenim çocuk yardımı taşeronları sevindirecek. Kamu kurumlarında çalışan taşeronlar için maddi destek verilecek. İlkokul için 100 TL, Ortaokul için 110 TL, Lise ve dengi okullar için 120 TL ve Yüksekokullar ile üniversiteler için 140 TL tutarında destek ödemesi yapılmakta olup taşeron işçilerin sosyal haklarında belirtilmiştir. Kamuda 4/D'li olarak görev yapan taşeron işçilere Eylül ayında eğitim yardımı yapıldı. Ekim ayında da 5 günlük ikramiye ödemesi gerçekleştirilecek. Peki kadrolu 4/D'li taşerona Ekim ve ve ? İşte taşerona ...

Taşerona son dakika asgari ücret zammı var mı?

Taşeronda kadroya geçiş işlemleri tamamlanan işçilere idarelerce uygulanmak üzere, Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan ve 31 Ekim 2020 tarihine kadar uygulanacak olan toplu iş sözleşmesinin ücret, mali ve sosyal haklara ilişkin hükümleri yayımlanmıştı. Buna göre merakla beklenen 2 yıllık maaş zamları, izinler ve eğitim yakacak gibi ek ücretleri belli oldu. Kamu kurum ve kuruluşlarında kamu çalışanı olarak sözleşme imzalayan taşeronlara hükümetten maddi destek Ekim ayında verilecek. Tüm detaylar haberimizde… Kadrolu 4/D'li taşerona Ekim ve Aralık ayı ikramiye ve ek ödeme ne kadar? Taşerona asgari ücret zammı var mı?

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