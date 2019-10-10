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  • 10.10.2019 21:05
  • Son Güncelleme: 10.10.2019 21:17

MPİ 10 Ekim açıklandı! 3. kez devreden ikramiye tutarı 7 milyon lira...

3 Ekim tarihinde yapılan çekilişlerde 3. kez 7 milyon 285 bin liralık ikramiye bu haftaya devretti. İkramiye sahibi olmak isteyen on binlerce vatandaş şimdi heyecanla 10 Ekim nı bekliyor. çekilişleri bugün saat 21.15'te Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirildi. Peki, bu hafta hangi numaralar kazandı? İşte haftanın kazanan numaraları...

10 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı!

Geçen hafta yapılan çekilişin ardından 7 milyon 285 bin liralık ikramiyenin bu haftaya devretmesiyle birlikte Süper Loto sonuçları merak konusu oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından bugün saat 21.15'te yapılan çekilişlerin ardından Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu. Bugün bayilerden Süper Loto oynayanlar heyecanla sonuçları araştırıyor. İşte MPİ 10 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları...

10 EKİM SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Süper Loto sonucu: 5 - 12 - 18 - 43 - 46 - 49

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