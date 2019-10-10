Kredi kartlarında asgari tutar tuzağı!

Temmuz ayından bu yana faiz indirimleri devam ediyor. Merkez Bankası'nın iki toplantıda toplam 7.5 puan faiz indirimi sonrası önce kamu bankaları tüketici kredilerinde indirime gittiler. Konut kredisinde 0.99, taşıt kredisinde 0.49 ve tüketici kredilerinde 1.20 oranları açıklandı. Kamu bankalarının öncülüğünde başlayan bu indirimlere bazı özel bankalar da katıldı ve cazip teklifler sunulmaya başlandı. Faiz indirimi hem ticaretin genişlemesi, hem piyasaların canlanması hem de yatırım ortamının oluşması açısından çok önemli. Yüksek faizler mücadele ettiğimiz enflasyonu da yükseltici etki yapıyor. Vatandaş açısından baktığımızda da yüksek faizle borçlanmak, ihtiyaçlarını gidermek mümkün olmuyordu. Şimdi düşük faiz ortamında alışverişin canlandığını, ertelenen ihtiyaçların daha az maliyetle karşılandığını görüyoruz. Otomobil ve konut piyasasından satışlarda yüzde 50'ye varan artış haberleri geliyor. Yine bu köşeden yaptığımız bir çağrı ile Merkez Bankası adım atarak yüzde 2 olan kredi kartı faizlerini de yüzde 1.60'a kadar düşürdü. Tüketici kredisinin yüzde 12.0 ile verildiği bir ortamda kart faizinin yüzde 2 olmasının kabul edilemez olduğunu da belirtmiştik.

