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  • 11.10.2019 09:01
  • Son Güncelleme: 11.10.2019 09:01

İntibak mı nedir, ne kadar? 11 Ekim ve Bağkur son dakika çıktı mı?

2000 yılı ve sonrasında emekli olanların gözü ekim ayında açılacak Meclis'e çevrildi. Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla yargı yolu kapanan intibak düzenlemesi için Meclis'e yeniden teklif sunulacak. 2000 yılı ve sonrası emeklileri arasındaki gelir farkını azaltacak olan intibak, Meclis'in açılmasıyla yeniden masaya gelecek. Tasarı kabul edilirse, maaşlar 60 ila 550 liralık artacak. Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği intibak mı nedir? İntibak Yasasının 2019 itibariyle ne durumda olduğunu merak eden emekli vatandaşlar, konu hakkında daha detaylı bilgi alabilmek için özellikle son zamanlarda sık sık internet araması yapıyor. Arapça kökenli olan İntibak, uyum ve iki şeyin ölçülerinin birbirini tutması olarak tanımlanıyor.

Maaşlara zam! O yasa çıkacak mı?

SGK SSK ve Bağkur emekli maaşı için milyonlarca emekli intibak yasasının bir an önce çıkmasını büyük bir heyecanla bekliyor. Bu bağlamda intibak yasası araştırması yapılıyor. 2000 yılı sonrasında emekli olan SGK-SSK ve Bağkur emeklilerine 355 liraya kadar zam yolu açılacak. Meclis açıldı ve intibak yasasının gündeme gelmesi bekleniyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) üyesi İbrahim Avcı'nın intibak talebine ilişkin başvurusunu yetki alanının dışında kaldığını gerekçe göstererek kabul etmedi. 2000 yılı ve sonrası emeklileri arasındaki gelir farkını azaltacak olan intibak yeniden masaya gelecek. Peki İntibak zammı nedir, ne kadar olacak? 11 Ekim SGK SSK ve Bağkur emekli maaşı intibak yasası son dakika gelişmeleri ve tüm detaylar

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