SGK SSK ve Bağkur emekli maaşı için milyonlarca emekli intibak yasasının bir an önce çıkmasını büyük bir heyecanla bekliyor. Bu bağlamda intibak yasası araştırması yapılıyor. 2000 yılı sonrasında emekli olan SGK-SSK ve Bağkur emeklilerine 355 liraya kadar zam yolu açılacak. Meclis açıldı ve intibak yasasının gündeme gelmesi bekleniyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) üyesi İbrahim Avcı'nın intibak talebine ilişkin başvurusunu yetki alanının dışında kaldığını gerekçe göstererek kabul etmedi. 2000 yılı ve sonrası emeklileri arasındaki gelir farkını azaltacak olan intibak yeniden masaya gelecek. Peki İntibak zammı nedir, ne kadar olacak? 11 Ekim SGK SSK ve Bağkur emekli maaşı intibak yasası son dakika gelişmeleri ve tüm detaylar

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