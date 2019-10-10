Altın fiyatlarında hareketlilik devam ederken yatırım amaçlı altın alan pek çok vatandaş güncel fiyatlar hakkında araştırma yapıyor. Altın fiyatları döviz kurlarıyla doğru orantılı bir şekilde artış ve düşüş gösteriyor. Bu kapsamda ülkemizde yatırım aracı olarak işlem gören altın fiyatlarında son durum yakından takip ediliyor. Peki, 10 Ekim tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte altında güncel fiyatlar...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?