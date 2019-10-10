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  • 11.10.2019 09:07
  • Son Güncelleme: 11.10.2019 09:07

11 Ekim güncel taşıt ve konut kredi oranları son durum nedir? araba ve !

Yaşanan ardı ardına gelen indirimleri sonrasında araba ve konut alacaklara büyük bir müjde gelmişti. faiz oranları ile taşıt kredisi alınabilecek. Bilindiği gibi konut kredileri 1'in altına düşmüştü. Pek çok kişinin uygun kredi veren bankalar hakkında araştırmaları devam ederken ekonomi piyasasında hareketlilik yaşanıyor. Özellikle konut kredilerine talepte artış yaşanırken uzmanlar bu artışın devam edeceğini belirtiyor. Son olarak , ve Vakıfbank, 'de üretilen binek ve ticari taşıtlar için kredi faizini aylık faizleri oldukça düşürdü. Araç kredisi, almak istediğiniz arabanın fatura değeri üzerinden belli bir kısmına verilir. İşte güncel taşıt ve konut son durum nedir?

0.49 0.69 araba ve konut alacaklara faiz müjdesi!

Bankaların araba ve konut kredilerinde cazip oranlar vermesi vatandaşları ev ve otomobillere olan ilgisini arttırdı. Geçtiğimiz haftalarda 3 kamu bankasının taşıt kredilerini indirmesi sonucunda otomobil satışlarında da artış yaşandı. Kamu bankaları tarafından alınan ortak kararın ardından yerli üretim olan otomobillere yönelik kredi faiz oranı yüzde 0.49 ile yüzde 0.69 arasına çekildi. Hazırlanan paketler doğrultusunda, fiyatı 50 bin ila 120 bin arasında bulunan sıfır kilometre binek araçlarda 18-36 ay vade için aylık faiz oranı yüzde 0,49-0,69 bandında uygulanacak. Konut kredisi, satın alınacak evin teminat altına alınması koşuluyla bankalar tarafından verilen bir kredi türüdür. Otomobil kredilerinde en uzun vade 48 aydır. Vade süresince, aldığınız araç banka tarafından ipoteklenir.

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Alpaslan yangınoğlu Alpaslan yangınoğlu

Aracın tamamına kredi verseydi faydalanabilirdim

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cevapla 10.10.2019 19:17
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