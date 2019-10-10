Bankaların araba ve konut kredilerinde cazip oranlar vermesi vatandaşları ev ve otomobillere olan ilgisini arttırdı. Geçtiğimiz haftalarda 3 kamu bankasının taşıt kredilerini indirmesi sonucunda otomobil satışlarında da artış yaşandı. Kamu bankaları tarafından alınan ortak kararın ardından yerli üretim olan otomobillere yönelik kredi faiz oranı yüzde 0.49 ile yüzde 0.69 arasına çekildi. Hazırlanan paketler doğrultusunda, fiyatı 50 bin ila 120 bin arasında bulunan sıfır kilometre binek araçlarda 18-36 ay vade için aylık faiz oranı yüzde 0,49-0,69 bandında uygulanacak. Konut kredisi, satın alınacak evin teminat altına alınması koşuluyla bankalar tarafından verilen bir kredi türüdür. Otomobil kredilerinde en uzun vade 48 aydır. Vade süresince, aldığınız araç banka tarafından ipoteklenir.

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