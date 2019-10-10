Yaşanan ardı ardına gelen faiz indirimleri sonrasında araba ve konut alacaklara büyük bir müjde gelmişti. 0.49 0.69 faiz oranları ile taşıt kredisi alınabilecek. Bilindiği gibi konut kredileri 1'in altına düşmüştü. Pek çok kişinin uygun kredi veren bankalar hakkında araştırmaları devam ederken ekonomi piyasasında hareketlilik yaşanıyor. Özellikle konut kredilerine talepte artış yaşanırken uzmanlar bu artışın devam edeceğini belirtiyor. Son olarak Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, Türkiye'de üretilen binek ve ticari taşıtlar için kredi faizini aylık faizleri oldukça düşürdü. Araç kredisi, almak istediğiniz arabanın fatura değeri üzerinden belli bir kısmına verilir. İşte güncel taşıt ve konut kredi faiz oranları son durum nedir?

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