TOKİ'den dar gelirliye fırsat üstüne fırsat geliyor. Bu bağlamda dar gelirli için 339 lira taksitle Ekim ayı ev şartları açıklandı. TOKİ konutlarında özellikle yaşlılara ayrıcalık tanıyor. TOKİ'nin yaptığı konutların yüzde 25'i emeklilere ayrılıyor. TOKİ'nin alt gelir grubuna yönelik satışa çıkardığı konutlardan yararlanabiliyor. Açıklanan liste ile TOKİ ev sahibi olmak isteyen alt gelir grubu vatandaşlar için çekilişsiz kurasız açık satış yöntemi ile sadece 10 bin lira peşinatla ev sahibi olma imkanı olabilecek. Açık satışta bulunan konutların başlangıç fiyatı 83 bin 345 lira ile 271 bin 536 lira arasında değişiyor. Ödeme seçenekleriyle dar gelirli aileler de ev sahibi olabilecek. İşte Ekim ayı TOKİ ucuz konut ilanları...

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