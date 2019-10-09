Bireysel Emekliliğe FonMatik ROBO

Anadolu Hayat Emeklilik, bireysel emeklilik katılımcılarının birikimleri için FonMatik ROBO hizmetini başlattı. FonMatik ROBO, pratik kullanımıyla katılımcıların yatırımcı karakterini çıkarıyor, yatırım beklentilerine en uygun fon dağılımını belirliyor, piyasa koşullarına göre değiştiriyor ve bu değişiklikleri düzenli olarak paylaşıyor. Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Yılmaz Ertürk, katılımcıların birikimlerini, beklentilerine en uygun fonlarda değerlendirmelerini sağlamayı hedeflediklerini belirtti.
AZİZE ÇAVUŞ
HIZLI ALIŞVERİŞ
DENİZBANK, Türkiye'nin 36 ilinde hizmet sunan Kahve Dünyası ile cep telefonundan temassız ödeme kolaylığı sağlayan bir işbirliği gerçekleştirdi. Şirketten yapılan açıklamaya göre, DenizBank müşterisi olsun olmasın herkesin faydalanabileceği fastPay ile cüzdan olmadan, nakit paraya ihtiyaç duymadan, sadece cep telefonu ile 200'ü aşkın Kahve Dünyası mağazasında ödeme yapılıyor.
ÜCRETSİZ GRİP AŞISI İMKANI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu yıl için üretilen grip aşılarının eczanelere ve tüm sağlık kuruluşlarına dağıtımına önümüzdeki günlerde başlanacağını, risk grubunda bulunanlardan ücret alınmayacağını açıkladı. Bakan Koca, gribin son derece bulaşıcı bir hastalık olduğuna dikkat çekti.
AKBANK'A TALEP YAĞDI
Akbank'ın 700 milyon dolar hedefiyle çıktığı sendikasyon kredisine yabancı bankalardan hedefin yaklaşık yüzde 143'üne karşılık gelen 1 milyar doların üstünde talep geldi. Akbank Genel Müdür Hakan Binbaşgil, "Yüksek talebi karşılayabilmek için tutarı 810 milyon dolara yükselttik" dedi.
POMPAYA YENİ NESİL YAZAR KASA
Gelir İdaresi Başkanlığı'nın yürüttüğü çalışma kapsamında akaryakıt istasyonlarında gerçekleştirilen satışlarda vergi kayıp ve kaçağının engellenmesi amacıyla pompalara yeni nesil ödeme kaydedici cihazların yerleştirilmesi planlanıyor. Yeni nesil cihazlarla, günlük akaryakıt satış bilgilerinin başkanlığa elektronik olarak iletilmesi öngörülüyor.
PATENT BAŞVURUSU&NBSP;18 YILDA 18 KAT ARTTI
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, "Son 18 yılda yerli patent başvuru sayımız 18 kat artarken, patent tescil sayımız 38 katına çıktı" diye konuştu. Bakanlık bünyesinde yapılan çalışmalar hakkında da bilgi veren Kacır, "Türkiye'deki fikri mülkiyet altyapısı ve uygulamaya yönelik kurgusunu, ilgili bakanlıklar, Türk Patent ve Marka Kurumu koordinasyonunda, önümüzdeki dönemde güçlendireceğiz, fikri mülkiyet alanında gerekli düzenlemeleri tamamlayacağız" dedi.
TÜRK OYUN ŞİRKETLERİ YATIRIMCININ GÖZDESİ
Türkiye'nin oyun sektöründeki payı yerli firmaların atılımlarıyla her geçen yıl yükseliyor. Oyun yazılımı ihracatı geçen yıl yüzde 50 artarak 1 milyar doları aştı. InGame Group CEO'su Alpay Alptekin, Türk oyun şirketlerinin kazandıkları başarılarla küresel yatırımcıların gözdesi haline geldiğini söyledi. xDrive Genel Müdürü Fatih Yalçın da "İngiltere, ABD gibi birçok ülkeye profesyonel oyuncu koltuğu satıyoruz" dedi.
İŞLEMLER HIZLANDI
REMAX GO Maltepe ofisinin kurucusu Arif Karaca'nın uyguladığı yeni sistemle gayrimenkul danışmanlarının ilk işlem süresi kısaldı. Karaca, "Kurulan çağrı merkezi ekibi sayesinde danışman ortaklarımızın seçmiş olduğu uzmanlık bölgelerinde onlar adına sahibinden satılık aramaları yapılmaktadır. Bu sayede ilk işlem süreci 1 aya düşmekte, alınan portföy sayısı katlanmaktadır. Sektörde danışman başına ortalama portföy 4 iken, GO ofisinde 8 ve üstüdür" dedi.
AZİZE ÇAVUŞ
HIZLI ALIŞVERİŞ
DENİZBANK, Türkiye'nin 36 ilinde hizmet sunan Kahve Dünyası ile cep telefonundan temassız ödeme kolaylığı sağlayan bir işbirliği gerçekleştirdi. Şirketten yapılan açıklamaya göre, DenizBank müşterisi olsun olmasın herkesin faydalanabileceği fastPay ile cüzdan olmadan, nakit paraya ihtiyaç duymadan, sadece cep telefonu ile 200'ü aşkın Kahve Dünyası mağazasında ödeme yapılıyor.
ÜCRETSİZ GRİP AŞISI İMKANI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu yıl için üretilen grip aşılarının eczanelere ve tüm sağlık kuruluşlarına dağıtımına önümüzdeki günlerde başlanacağını, risk grubunda bulunanlardan ücret alınmayacağını açıkladı. Bakan Koca, gribin son derece bulaşıcı bir hastalık olduğuna dikkat çekti.
AKBANK'A TALEP YAĞDI
Akbank'ın 700 milyon dolar hedefiyle çıktığı sendikasyon kredisine yabancı bankalardan hedefin yaklaşık yüzde 143'üne karşılık gelen 1 milyar doların üstünde talep geldi. Akbank Genel Müdür Hakan Binbaşgil, "Yüksek talebi karşılayabilmek için tutarı 810 milyon dolara yükselttik" dedi.
POMPAYA YENİ NESİL YAZAR KASA
Gelir İdaresi Başkanlığı'nın yürüttüğü çalışma kapsamında akaryakıt istasyonlarında gerçekleştirilen satışlarda vergi kayıp ve kaçağının engellenmesi amacıyla pompalara yeni nesil ödeme kaydedici cihazların yerleştirilmesi planlanıyor. Yeni nesil cihazlarla, günlük akaryakıt satış bilgilerinin başkanlığa elektronik olarak iletilmesi öngörülüyor.
PATENT BAŞVURUSU&NBSP;18 YILDA 18 KAT ARTTI
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, "Son 18 yılda yerli patent başvuru sayımız 18 kat artarken, patent tescil sayımız 38 katına çıktı" diye konuştu. Bakanlık bünyesinde yapılan çalışmalar hakkında da bilgi veren Kacır, "Türkiye'deki fikri mülkiyet altyapısı ve uygulamaya yönelik kurgusunu, ilgili bakanlıklar, Türk Patent ve Marka Kurumu koordinasyonunda, önümüzdeki dönemde güçlendireceğiz, fikri mülkiyet alanında gerekli düzenlemeleri tamamlayacağız" dedi.
TÜRK OYUN ŞİRKETLERİ YATIRIMCININ GÖZDESİ
Türkiye'nin oyun sektöründeki payı yerli firmaların atılımlarıyla her geçen yıl yükseliyor. Oyun yazılımı ihracatı geçen yıl yüzde 50 artarak 1 milyar doları aştı. InGame Group CEO'su Alpay Alptekin, Türk oyun şirketlerinin kazandıkları başarılarla küresel yatırımcıların gözdesi haline geldiğini söyledi. xDrive Genel Müdürü Fatih Yalçın da "İngiltere, ABD gibi birçok ülkeye profesyonel oyuncu koltuğu satıyoruz" dedi.
İŞLEMLER HIZLANDI
REMAX GO Maltepe ofisinin kurucusu Arif Karaca'nın uyguladığı yeni sistemle gayrimenkul danışmanlarının ilk işlem süresi kısaldı. Karaca, "Kurulan çağrı merkezi ekibi sayesinde danışman ortaklarımızın seçmiş olduğu uzmanlık bölgelerinde onlar adına sahibinden satılık aramaları yapılmaktadır. Bu sayede ilk işlem süreci 1 aya düşmekte, alınan portföy sayısı katlanmaktadır. Sektörde danışman başına ortalama portföy 4 iken, GO ofisinde 8 ve üstüdür" dedi.
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