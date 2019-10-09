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  • 10.10.2019 08:55
  • Son Güncelleme: 10.10.2019 08:55

mı yüzde 8, olacak? 2020 yılı ?

ile çalışan milyonlarca vatandaş, merakla 2020 yılında asgari ücret miktarının ne kadar olacağını araştırmaya başladı. Asgari ücret ile çalışanların en çok merak edilen soruların arasında asgari ücret üzerinden kesilen vergilerin kaldırılıp kaldırılmayacağı oldu. Peki, 2020 yılında asgari ücret üzerinden vergiler kaldırılacak mı? Görüldüğü üzere asgari ücret üzerinden her ay asgari ücretten 358 TL SKK Primi ödemesi, 25 TL fonu kesintisi, 326 yüzde 15 Gelir vergisi ve 19.50 Lira damga vergisi kesiliyor. Asgari ücret üzerinden primi ve İşsizlik Fonu dışında yer alan kesintiler kaldırılması durumunda maaşlara ek 345 TL daha yapılmış olacak. Vergi kesintilerinin olup olmayacağı ise şuanda bilinmiyor.

2020 yılı asgari ücretten vergi kalkacak mı?

Milyonlarca asgari ücret ile çalışan asgari ücrete zam oranını merak ediyor. Bu bağlamda asgari ücret zammı ile ilgili tahminler yürütülüyor. En önemli konu ise 2020'de asgari ücretten verginin kaldırılıp kaldırılmayacağı. Asgari ücret zam oranları her yıl enflasyon rakamlarına göre değişkenlik gösteriyor. Asgari ücret zam oranlarını merak eden vatandaşlar da özellikle yıl sonu enflasyon rakamlarını araştırıyor. Enflasyon rakamlarını yakından takip eden vatandaşlar ayrıca asgari ücret üzerinden kesilen vergi kesintilerinin kaldırılıp kaldırılmayacağını araştırıyor. Asgari ücret üzerinden her ay asgari ücretten 358 TL SKK Primi ödemesi, 25 TL işsizlik fonu kesintisi, 326 yüzde 15 Gelir vergisi ve 19.50 Lira damga vergisi kesiliyor. Peki 2020 yılı asgari ücretten vergi kalkacak mı? Asgari ücret zammı yüzde 8,5 mu olacak?

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