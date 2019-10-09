Milyonlarca asgari ücret ile çalışan asgari ücrete zam oranını merak ediyor. Bu bağlamda asgari ücret zammı ile ilgili tahminler yürütülüyor. En önemli konu ise 2020'de asgari ücretten verginin kaldırılıp kaldırılmayacağı. Asgari ücret zam oranları her yıl enflasyon rakamlarına göre değişkenlik gösteriyor. Asgari ücret zam oranlarını merak eden vatandaşlar da özellikle yıl sonu enflasyon rakamlarını araştırıyor. Enflasyon rakamlarını yakından takip eden vatandaşlar ayrıca asgari ücret üzerinden kesilen vergi kesintilerinin kaldırılıp kaldırılmayacağını araştırıyor. Asgari ücret üzerinden her ay asgari ücretten 358 TL SKK Primi ödemesi, 25 TL işsizlik fonu kesintisi, 326 yüzde 15 Gelir vergisi ve 19.50 Lira damga vergisi kesiliyor. Peki 2020 yılı asgari ücretten vergi kalkacak mı? Asgari ücret zammı yüzde 8,5 mu olacak?



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