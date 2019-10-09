Sayısal Loto oynayan binlerce kişi çekilişleri büyük bir heyecanla bekliyordu. Geçen hafta yapılan çekilişte 9. kez 10 milyon 972 bin ikramiye bu haftaya devretti. Bu akşam saat 21.45'te yapılan çekilişlerin hemen ardından heyecanla beklenen 2 Ekim Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu. Peki, haftanın kazanan numaraları hangileri? İşte 2 Ekim Sayısal Loto sonuçları....
9 EKİM SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Sayısal Loto sonucu: 4 - 22 - 30 - 37 - 42 - 46
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