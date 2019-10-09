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  • 09.10.2019 21:40
  • Son Güncelleme: 09.10.2019 21:48

9 Ekim MPİ belli oldu! 5. kez devreden Sayısal'da ikramiye 10 milyon lira

5 Ekim Cumartesi günü yapılan çekilişlerin ardından 5. kez 10 milyon 972 bin ikramiye bugüne devretti. Büyük ikramiyenin sahibi olmak isteyen yüz binlerce kişi şimdi heyecanla 9 Ekim nı bekliyor. Bugün saat 21.45'te Milli Piyango İdaresi'nin yaptığı çekilişlerin ardından haftanın sonuçları belli oldu. Peki, 9 Ekim MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçlarına göre hangi numaralar kazandı? İşte sonuçlar...

9 Ekim Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu!

Sayısal Loto oynayan binlerce kişi çekilişleri büyük bir heyecanla bekliyordu. Geçen hafta yapılan çekilişte 9. kez 10 milyon 972 bin ikramiye bu haftaya devretti. Bu akşam saat 21.45'te yapılan çekilişlerin hemen ardından heyecanla beklenen 2 Ekim Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu. Peki, haftanın kazanan numaraları hangileri? İşte 2 Ekim Sayısal Loto sonuçları....

9 EKİM SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Sayısal Loto sonucu: 4 - 22 - 30 - 37 - 42 - 46

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