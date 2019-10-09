Asgari ücret ile çalışan milyonlarca vatandaş, merakla 2020 yılında asgari ücret miktarının ne kadar olacağını araştırmaya başladı. Asgari ücret ile çalışanların en çok merak edilen soruların arasında asgari ücret üzerinden kesilen vergilerin kaldırılıp kaldırılmayacağı oldu. Peki, 2020 yılında asgari ücret üzerinden vergiler kaldırılacak mı? Görüldüğü üzere asgari ücret üzerinden her ay asgari ücretten 358 TL SKK Primi ödemesi, 25 TL işsizlik fonu kesintisi, 326 yüzde 15 Gelir vergisi ve 19.50 Lira damga vergisi kesiliyor. Asgari ücret üzerinden SGK primi ve İşsizlik Fonu dışında yer alan kesintiler kaldırılması durumunda maaşlara ek 345 TL daha zam yapılmış olacak. Vergi kesintilerinin olup olmayacağı ise şuanda bilinmiyor.



HABERİN DETAYLARI İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ