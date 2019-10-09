Asgari ücret maaş zammı milyonlar tarafından oldukça merak ediliyor. Asgari ücret ve AGİ için heyecanlı bekleyiş devam ederken pazarlıkların ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Ayrıca asgari ücret 2020 yılının Ocak ayından itibaren geçerli olacaktır ve ilk görüşmelerin her yıl olduğu gibi bu yılda Aralık ayı içerisinde yapılması düşünülmektedir. Eğer 2020 senesinde vatandaşlara yüzde 15 enflasyon zammı uygulanırsa maaşlar 280 TL artacak. Vergi kesintilerinin kaldırılması halinde ise 345 TL daha artacak olan maaşlar toplam 625 TL artmış olacak. Asgari ücret barınma, ısınma, giyinme, ulaşım ve eğitim gibi gereksinimlerden kaynaklanan masrafları karşılayabilmesi için, çalışmalarına karşılık verilen en düşük ücret anlamına gelen asgari ücret bu doğrultuda düzenlenmiştir.

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