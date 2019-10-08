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  • 08.10.2019 12:30
  • Son Güncelleme: 08.10.2019 12:30

Kredi faizlerinde indirim müjdesi! 8 Ekim Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ihtiyaç, konut kredisi faiz oranları

, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halbank'ın ardından özel bankalarda da faiz indirimi haberleri gelmeye devam ediyor. Peki, güncel faiz oranlarında son durum nedir? İşte 8 Ekim Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası ihtiyaç ve konut kredisi faiz oranları...

Kredi faizlerinde indirim müjdesi!

Kredi faiz oranları ne durumda? Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından kamu bankalarının yanı sıra özel bankalarda faiz indirimi yapmaya başladı. Peş peşe gelen faiz müjdelerinin ardından vatandaşlar en uygun kredi veren bankaları araştırıyor. Konut ve ihtiyaç kredisine başvuru yapacak vatandaşlar, en güncel bilgilere sahip olmak istiyor. Peki, güncel faiz oranları nasıl? İşte 8 Ekim Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ihtiyaç, konut kredisi faiz oranları...

GÜNCEL KREDİ FAİZ ORANLARI

8 Ekim tarihli güncel kredi faiz oranları şu şekilde:

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 1.35
Taşıt kredisi: 1.25
Konut kredisi: 0.99

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