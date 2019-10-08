Fiyatlar uçamayacak! Uçak biletlerinde yeni düzenleme İç hat uçak biletlerinde tavan fiyat 450 liraya çıkarken, yeni ayar yapıldı: Bayramlarda, özel günlerde ve tatillerde tavan fiyat delinemeyecek...İşte Takvim Gazetesi’nin 8 Ekim 2019 tarihli ekonomi sayfalarından derlediğimiz haberler…

İç hat uçak biletlerinde tavan fiyat, bayram ve özel gün ayrımı yapılmadan tek yönde 450 lirayı aşamayacak. Uçak biletlerinin özellikle tatil dönemlerinde astronomik ücretlerle satışına yönelik şikayetler üzerine, 'tavan fiyat belirlenmesi' konusunda düzenlemeye gidildi. Havayolu şirketleri, iç hat uçak biletlerinin azami satış fiyatı (tavan fiyat) konusunda anlaşmaya vardı. Şirketler arasında yürütülen görüşmelerde, uçak biletlerinin 'bayram ve özel gün ayrımı yapılmadan' 450 lirayı geçmeyecek şekilde düzenlenmesi kararlaştırıldı. Yurt içi uçuşlarındaki 'business sınıfı' bilet fiyatları ile yurt dışı bilet ücretlerine herhangi bir sınırlama getirilmeyecek. Bu hafta başlatılacak yeni sisteme göre, iç hatlarda ekonomi sınıfında uçan yolcular, son dakika bileti için en fazla 450 lira ödeyecek..



700 YENİ KABİN GÖREVLİSİ ARANIYOR

Filosu her geçen yıl büyüyen Türk Hava Yolları (THY), artan kabin görevlisi ihtiyacını karşılamak için 700 kadın kabin görevlisi alımı ilanı yayınladı. İlana başvuru için en az lise mezunu ve 1 Ocak 1989 ile 31 Aralık 1999 tarihleri arasında doğmuş olma şartları aranıyor. THY, İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile dün imzalanan protokolle bayan kabin memuru alımı ilanını duyurdu. İlana başvuruda bulunan bütün adaylar, İngilizce test ve yetkinlik envanteri aşamaları için SMS ve e-posta yoluyla davet edilecek.



KREDİ KARTI BOYUTUNDA TELEFON

TCL'nin kredi kartı boyutundaki akıllı telefonu Palm, Türkiye'de de satışa sunuldu. ABD'de uzun zaman önce tanıtılmış ve dikkat çekmesine rağmen öne çıkamamış olan telefon, satışa çıktı. TCL cihaz için "Belli bir amacı olmadan cep telefonunuzla oyalanırken harcadığınız aşırı zamanı en aza indirgemek üzere tasarlanan akıllı özellikleriyle önceliklerinizi belirleyebilmenizi sağlıyor" açıklamasını yaptı. 70 gram ağırlığında olan, 3.3 inçlik ekranı bulunan Palm, 4.5G desteğine sahip.



TARIM KREDİ'DEN YEMDE İNDİRİM

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, sertifikalı tohum ve yem için şartları yerine getiren ortaklarına yıllık yüzde 4 maliyetle kredi kullandırmaya başladıklarını açıkladı.



VW YATIRIMI İLGİYİ ARTIRDI

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, Alman otomotiv devi Volkswagen'in Manisa'da kuracağı açıkladığı fabrikanın Çinli yatırımcıların ülkemize ilgisini artırdığını söyledi.