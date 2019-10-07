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İsim değişikliği davasız yapılır

Takvim Gazetesi yazarı Avukat Feride Hilal İmal bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda yine okuyucularımızdan gelen soruları yanıtladı. İşte İmal'e sorulan sorular ve yanıtları...

İsim değişikliği davasız yapılır
Nüfusumda yazan isim başka, benim kullandığım isim başka. Artık tüm çevremin beni tanıdığı ismimin resmi kayıtlara girmesini istiyorum. Ne yapmalıyım?
Nüfus Hizmetleri Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında vatandaşlar Soyadı Kanunu'na aykırı olan, umumi edebe uygun olmayan, küçük düşürücü veya gülünç olan soyadlarını, yazım, imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmasından kaynaklı anlam değişikliği bulunan ad ve soyadlarını mahkeme kararı aranmaksızın, il veya ilçe idare kurullarının vereceği kararla bir defaya mahsus değiştirebiliyor. Bunun için bir dilekçe ile Nüfus Müdürlüğü'ne başvurmanız yeterli.

ÇALINAN KARTTA HIZLI DAVRANIN

Kredi kartımı çaldırdım. Ne yapabilirim?
Kredi kartınızı kaybetmeniz veya çaldırmanız halinde tedbirli davranmak, hemen gerekli aksiyonları almak önemlidir. Öncelikli yapılacak işlem, kartınızın zaman kaybetmeden üzerinden iptal protokolünü gerçekleştirmek olmalıdır. Banka hesap dökümlerinizi hemen kontrol etmeli ve harcamanın yapılıp yapılmadığına bakmalısınız. Eğer bir harcama görünüyorsa, gecikmeksizin bankaya harcamanın sizin tarafınızdan yapılmadığı bilgisini vererek paranın iadesi talebinde bulunabilirsiniz. Konuyla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulunabilir, banka tarafından bir şekilde iade edilmeyen size ait olmayan harcamalar için hem bankaya hem de tespit edilebiliyorsa harcamayı yapan kişilere karşı dava açabilirsiniz.

SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL

hukuk@takvim.com.tr


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