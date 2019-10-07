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  • 07.10.2019 21:11
  • Son Güncelleme: 07.10.2019 21:20

7 Ekim MPİ açıklandı! Son çekilişte 2 kişi büyük ikramiyeyi kazanmıştı

30 Eylül Pazartesi günü yapılan çekilişlerin ardından İstanbul ve Tekirdağ'daki 2 kişi 260 bin 834 liralık ikramiyenin sahibi oldu. Bugün bayilerden On Numara oynayan pek çok kişi heyecanla sonuçların açıklanacağı saate odaklandı. Noter huzurunda saat 21.15'te yapılan çekilişin ardından 7 Ekim açıklandı. Peki, bu hafta hangi numaralara ikramiye çıktı? İşte haftanın kazanan numaralarının listesi...

7 Ekim On Numara sonuçları açıklandı!

7 Ekim On Numara çekiliş sonuçları, bayilerde On Numara oynayan vatandaşların gündeminde bulunuyor. İkramiyeyi kazanmak için heyecanla bekleyenler arama motorlarında On Numara sonuçları hakkında araştırma yapıyor. Peki, On Numara'da bu hafta hangi talihli numaralar kazandı? İşte 7 Ekim MPİ On Numara çekiliş sonuçları...

7 EKİM ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

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