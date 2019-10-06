Emekliye ek ödeme ve promosyon müjdesi geldi. Bu bağlamda emekli maaşlarıyla birlikte her ay verilen ek ödemenin artırılmasının gündeme gelmesi milyonları umutlandırdı. Türkiye Emekliler Derneği tarafından gündeme taşınan istek ses getirdi. Emekliler maaşlar arasındaki uçurumun kaldırılmasını istiyor. Bu arada milyonlarca SSK, SGK ve Bağkur emeklisi promosyon tutarlarını merak ediyor. Maaşlarını bankalardan alan emekliler kendilerine sunulacak olan promosyon miktarlarını öğrenmek istiyor. Bu bağlamda en yüksek promosyon veren bankalara yönelmek isteyecekler. Emekli bir vatandaş 3 yıl maaşını bir bankadan alacağını taahhüt ederek o bankadan promosyon alıyor. Peki, en yüksek promosyonu hangi banka veriyor? İşte bankalar tarafından milyonlarca kişiye sunulan promosyon teklifleri...

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