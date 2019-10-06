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kaplıca tedavisini kapsıyor! İşte Kurumu tarafından istenen şartlar...

Kurumu () belli şartlarda alternatif tedavileri de karşılıyor. SGK, 'nde yaptığı değişiklikle kaplıca tedavilerini de sağlık sı yardımları kapsamına almıştır ve bu kapsamda SGK gerekli şartları sağlayan kişilerin kaplıca tedavisi, yol, refakatçi ve gündelik masraflarını karşılamaktadır. Ancak bu sağlık yardımlarından yararlanabilmek için bazı şartların yerine getirilmesi gerekir. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü merak edilen soruları cevapladı. İşte detaylar...



Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sadece sigorta işlemleri ile ilgili olmayıp sağlık konularında da önemli hizmetler yapıyor. SGK, Sağlık Uygulama Tebliği'nde yaptığı değişiklikle kaplıca tedavilerini de sağlık sigortası yardımları kapsamına almıştır ve bu kapsamda SGK gerekli şartları sağlayan kişilerin kaplıca tedavisi, yol, refakatçi ve gündelik masraflarını karşılamaktadır. Ancak bu sağlık yardımlarından yararlanabilmek için bazı şartların yerine getirilmesi gerekir.

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