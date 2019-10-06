Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sadece sigorta işlemleri ile ilgili olmayıp sağlık konularında da önemli hizmetler yapıyor. SGK, Sağlık Uygulama Tebliği'nde yaptığı değişiklikle kaplıca tedavilerini de sağlık sigortası yardımları kapsamına almıştır ve bu kapsamda SGK gerekli şartları sağlayan kişilerin kaplıca tedavisi, yol, refakatçi ve gündelik masraflarını karşılamaktadır. Ancak bu sağlık yardımlarından yararlanabilmek için bazı şartların yerine getirilmesi gerekir.
- Ekonomi
- 06.10.2019
- Gazete
SGK kaplıca tedavisini kapsıyor! İşte Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından istenen şartlar...
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) belli şartlarda alternatif tedavileri de karşılıyor. SGK, Sağlık Uygulama Tebliği'nde yaptığı değişiklikle kaplıca tedavilerini de sağlık sigortası yardımları kapsamına almıştır ve bu kapsamda SGK gerekli şartları sağlayan kişilerin kaplıca tedavisi, yol, refakatçi ve gündelik masraflarını karşılamaktadır. Ancak bu sağlık yardımlarından yararlanabilmek için bazı şartların yerine getirilmesi gerekir. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem merak edilen soruları cevapladı. İşte detaylar...
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sadece sigorta işlemleri ile ilgili olmayıp sağlık konularında da önemli hizmetler yapıyor. SGK, Sağlık Uygulama Tebliği'nde yaptığı değişiklikle kaplıca tedavilerini de sağlık sigortası yardımları kapsamına almıştır ve bu kapsamda SGK gerekli şartları sağlayan kişilerin kaplıca tedavisi, yol, refakatçi ve gündelik masraflarını karşılamaktadır. Ancak bu sağlık yardımlarından yararlanabilmek için bazı şartların yerine getirilmesi gerekir.
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