Güvenlik Kurumu (SGK) sadece sigorta işlemleri ile ilgili olmayıp sağlık konularında da önemli hizmetler yapıyor. SGK, Sağlık Uygulama Tebliği'nde yaptığı değişiklikle kaplıca tedavilerini de sağlık sigortası yardımları kapsamına almıştır ve bu kapsamda SGK gerekli şartları sağlayan kişilerin kaplıca tedavisi, yol, refakatçi ve gündelik masraflarını karşılamaktadır. Ancak bu sağlık yardımlarından yararlanabilmek için bazı şartların yerine getirilmesi gerekir.