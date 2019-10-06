Bankalar vatandaşlara müjdeli haberler vermeye devam ediyor. Bu bağlamda kredi faiz oranları düşmeye devam ediyor. Ev almak ise her geçen gün kolaylaşıyor. İndirimlerin yaşanmasıyla birlikte evlere talep patlaması yaşandı. Bu nedenle vatandaşların kredi çekimlerinde uygulanan faiz oranları çok daha düşük seviyelere inmeye başladı. Hatta kredi türüne göre vatandaşların bankalardan alacakları kredilerde güncel kredi faiz oranları %1' in altına bile düştü. Konut kredisi, satın alınacak evin teminat altına alınması koşuluyla bankalar tarafından verilen bir kredi türü. Kredinin vadesi genellikle sabit faiz oranlarıyla 5 ila 30 yıl arasında değişebiliyor. İşte son dakika kredi faiz oranları haberi ve 3 bankadan faiz indirim kararı detayları

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