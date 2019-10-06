Geçtiğimiz yıllarda ev ilanlarında 'boğaz manzaralı', 'toplu taşımaya yakın' gibi özellikler yer alırken İstanbul'da yaşanan 5.8'lik depremin ardından 'depreme dayanıklı ev', 'yeni bina' gibi cümleler de eklendi. Emlakçılar yoğun talep nedeniyle özellikle Avcılar, Büyükçekmece gibi bölgelerde kira fiyatlarında artış yaşandığını bildirdi. Zemin veya girişteki dairelerde yaşayan insanlar artık ikinci, üçüncü katlara yönelirken, az katlı binalara da talebin arttığı ifade edildi.Depremden sonra kiralık ev fiyatlarında 300-400 liralık bir artış yaşandı.
KİRALAR ARTIYOR
Büyükçekmece bölgesinden Emlak Danışmanı Ulaş Gezen Talebin satın almadan çok kiralama yönünde olduğunu Vatandaşın yeni evlere yöneldiğini söyledi.
TEK KATLI ARANIYOR
Silivri açıklarında yaşanan deprem sonrası şehirde az katlı ve müstakil binalara talep artarken, satın alım ve kiralamalarda özellikle 6-7 yaş ve altı konutlar tercih edilmeye başlandı. İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa "Düşük katlı ve yaşı genç binalara talep arttı ancak bu henüz ilgi düzeyinde. İlerleyen günlerde bunun alım açısından eyleme dönüşeceği kanaatindeyiz" dedi.
KİRALAR ARTIYOR
Büyükçekmece bölgesinden Emlak Danışmanı Ulaş Gezen Talebin satın almadan çok kiralama yönünde olduğunu Vatandaşın yeni evlere yöneldiğini söyledi.
TEK KATLI ARANIYOR
Silivri açıklarında yaşanan deprem sonrası şehirde az katlı ve müstakil binalara talep artarken, satın alım ve kiralamalarda özellikle 6-7 yaş ve altı konutlar tercih edilmeye başlandı. İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa "Düşük katlı ve yaşı genç binalara talep arttı ancak bu henüz ilgi düzeyinde. İlerleyen günlerde bunun alım açısından eyleme dönüşeceği kanaatindeyiz" dedi.
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