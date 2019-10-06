Bugünkü
Takvim

'da kiralara

’daki 5.8 büyüklüğündeki den sonra ilanlara ‘depreme dayanıklı’ yazısı eklendi. Fırsatı değerlendirenler ise kiralara yaptı, vatandaş tepkili.

Kiralara deprem zammı
Geçtiğimiz yıllarda ev ilanlarında 'boğaz manzaralı', 'toplu taşımaya yakın' gibi özellikler yer alırken 'da yaşanan 5.8'lik depremin ardından 'e dayanıklı ev', 'yeni bina' gibi cümleler de eklendi. Emlakçılar yoğun talep nedeniyle özellikle Avcılar, Büyükçekmece gibi bölgelerde kira fiyatlarında artış yaşandığını bildirdi. Zemin veya girişteki dairelerde yaşayan insanlar artık ikinci, üçüncü katlara yönelirken, az katlı binalara da talebin arttığı ifade edildi.Depremden sonra kiralık ev fiyatlarında 300-400 liralık bir artış yaşandı.

KİRALAR ARTIYOR
Büyükçekmece bölgesinden Emlak Danışmanı Ulaş Gezen Talebin satın almadan çok kiralama yönünde olduğunu Vatandaşın yeni evlere yöneldiğini söyledi.



TEK KATLI ARANIYOR
Silivri açıklarında yaşanan deprem sonrası şehirde az katlı ve müstakil binalara talep artarken, satın alım ve kiralamalarda özellikle 6-7 yaş ve altı konutlar tercih edilmeye başlandı. İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nieddin Aşa "Düşük katlı ve yaşı genç binalara talep arttı ancak bu henüz ilgi düzeyinde. İlerleyen günlerde bunun alım açısından eyleme dönüşeceği kanaatindeyiz" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi Haberleriİstanbul'da kiralara deprem zammı
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri