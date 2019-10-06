Faizde son dakika düşüş! Bankalardan peş peşe faiz indirim kararı! Vakıfbank, Ziraat, Halkbank TEB güncel kredi faiz oranı... Yakın zamanda Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamaların ardından bankaların peş peşe faiz indirimi kararları yakından takip ediliyor. Ardı ardına gelen indirimlerle birlikte kredi çekmeyi düşünen yüz binlerce vatandaş kredi faiz oranları hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, faiz indirimleriyle birlikte Vakıfbank, Ziraat, Halkbank kredi faiz oranı ne kadar oldu? İşte bankaların güncel faiz oranları... Konut kredisi, satın alınacak evin teminat altına alınması koşuluyla bankalar tarafından verilen bir kredi türü. Kredinin vadesi genellikle sabit faiz oranlarıyla 5 ila 30 yıl arasında değişebiliyor. Konut kredisine başvurmak için satın almak istediğiniz konuta karar verdikten sonra kredi imkanları sunan bankaları araştırmanız gerekir.

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