EYT yasası ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak bilinen EYT konusunda Öğretim Üyesi Doç. Dr. Resul Kurt, gündemdeki yöntem ve önerileri kaleme aldı. Bu bağlamda, 3 çözüm ve 8 öneri gündeme geldi. Peki, EYT kimleri kapsayacak? EYT çıkarsa kimler emekli olacak? EYT yasası çıkacak mı? İşte 6 Ekim EYT ile ilgili son durum... Türkiye genelinde 6 milyonu aşkın vatandaşı doğrudan ilgilendiren EYT son dakika gelişmeleri çerçevesinde, henüz Meclis gündemine taşınmış olmasa da kanun görüşmeleri için ön hazırlığın yapıldığı belirtiliyor. 6 milyonu aşkın vatandaşı doğrudan ilgilendiren bir konu olmasıyla birlikte böyle büyük bir sayıdaki kişini aniden emekliliğinin devlete ciddi bir yük oluşturacağı belirtiliyor.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYI TIKLAYINIZ