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  • 07.10.2019 09:05
  • Son Güncelleme: 07.10.2019 09:05

kimleri kapsayacak? ! 7 Ekim EYT son durum ne? ?

yasası ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak bilinen EYT konusunda Öğretim Üyesi Doç. Dr. Resul Kurt, gündemdeki yöntem ve önerileri kaleme aldı. Bu bağlamda, 3 çözüm ve 8 öneri gündeme geldi. Peki, ? ? EYT yasası çıkacak mı? İşte 7 Ekim EYT ile ilgili son durum... Türkiye genelinde 6 milyonu aşkın vatandaşı doğrudan ilgilendiren EYT son dakika gelişmeleri çerçevesinde, henüz Meclis gündemine taşınmış olmasa da kanun görüşmeleri için ön hazırlığın yapıldığı belirtiliyor. 6 milyonu aşkın vatandaşı doğrudan ilgilendiren bir konu olmasıyla birlikte böyle büyük bir sayıdaki kişini aniden emekliliğinin devlete ciddi bir yük oluşturacağı belirtiliyor.

EYT çıkarsa kimler ne zaman emekli olacak?

EYT ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Milyonlar gözünü Meclis'e çevirmiş durumda. Bu bağlamda emeklilikte yaşa takılanlar yasası ile ilgili gelişmeler milyonlar tarafından yakından takip ediliyor. EYT kimleri kapsayacak? EYT çıkarsa kimler emekli olacak? Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın uzun süredir araştırdığı sorular gündemdeki sıcaklığını koruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Araştırılsın' talimatını vermesinin ardından EYT'liler heyecan içinde son gelişmeleri yakından takip ediyor. Son günlerde devlet kademesinde yapılan açıklamalarda ön çalışmalarına başlandığı belirtiliyor.Peki, EYT kimleri kapsayacak? EYT çıkarsa kimler emekli olacak? EYT yasası çıkacak mı? İşte 7 Ekim EYT ile ilgili son durum...

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