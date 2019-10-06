EYT ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Milyonlar gözünü Meclis'e çevirmiş durumda. Bu bağlamda emeklilikte yaşa takılanlar yasası ile ilgili gelişmeler milyonlar tarafından yakından takip ediliyor. EYT kimleri kapsayacak? EYT çıkarsa kimler emekli olacak? Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın uzun süredir araştırdığı sorular gündemdeki sıcaklığını koruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Araştırılsın' talimatını vermesinin ardından EYT'liler heyecan içinde son gelişmeleri yakından takip ediyor. Son günlerde devlet kademesinde yapılan açıklamalarda ön çalışmalarına başlandığı belirtiliyor.Peki, EYT kimleri kapsayacak? EYT çıkarsa kimler emekli olacak? EYT yasası çıkacak mı? İşte 7 Ekim EYT ile ilgili son durum...

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