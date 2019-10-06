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  • 07.10.2019 09:10
  • Son Güncelleme: 07.10.2019 09:10

ve ? 7 Ekim son dakika güzel haber! İşte !

Son dakika: 'de gelişmeler yaşanıyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak bilinen EYT konusunda müjdeli haber geldi. Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Duman, EYT konusunda üç farklı yöntemin Meclis'te görüşüleceğini bildirdi. Bu üç yöntemin nasıl olacağı merak ediliyor. Raporda 1 Eylül itibariyle emeklilikte yaşa takılanların sayısının 5 milyon 404 bin 924 kişi olduğu, ancak bugün yasa çıkarsa emekli olacaklarının sayısının 750 bin ile 1 milyon kişi aralığında olduğu, bunun da yıllık maliyetinin 14.4 milyar lira civarına denk geldiği ifade edildi. EYT kanunun Meclis'te görüşülmesi ve Cumhurbaşkanı tarafından onaylanması durumunda 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı girişi bulunan kişileri kapsayacağı belirtiliyor. Peki, EYT'de son durum nedir? EYT yasası ne zaman çıkacak? İşte 7 Ekim EYT ile ilgili son haberler...

EYT'de iş emekliliği ve halk emekliliği nedir?

Son dakika: EYT yasası ile ilgili yeni gelişmeler her gün araştırılmaya devam ediliyor. Bu bağlamda EYT yasası haberlerini önce takvim.com.tr'de okuyorsunuz. Meclis geçtiğimiz hafta açıldı fakat EYT ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. EYT kanunun çıkması durumunda kamuoyunda EYT'liler olarak isimlendirilen emeklilikte yaşa takılan 6 milyon vatandaş bulunduğu belirtiliyor. Son açıklama, Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Duman'dan gelmişti. Duman yaptığı açıklamada, EYT konusunda 20 teklifin sunulduğunu, üç farklı yöntemin Meclis'te görüşüleceğini bildirdi. Bu bağlamda 4A/4B/4C şeklinde farklı sigorta kolları için belirlenmiş olan emeklilik koşulları farklılık gösterdiğinden, bu emeklilik tarihlerinin zamana yayılacağı tahmin ediliyor. Peki, EYT'de son durum nedir? EYT yasası ne zaman çıkacak? İşte 7 Ekim EYT ile ilgili son haberler...

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