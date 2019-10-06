Son dakika: EYT yasası ile ilgili yeni gelişmeler her gün araştırılmaya devam ediliyor. Bu bağlamda EYT yasası haberlerini önce takvim.com.tr'de okuyorsunuz. Meclis geçtiğimiz hafta açıldı fakat EYT ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. EYT kanunun çıkması durumunda kamuoyunda EYT'liler olarak isimlendirilen emeklilikte yaşa takılan 6 milyon vatandaş bulunduğu belirtiliyor. Son açıklama, Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Duman'dan gelmişti. Duman yaptığı açıklamada, EYT konusunda 20 teklifin sunulduğunu, üç farklı yöntemin Meclis'te görüşüleceğini bildirdi. Bu bağlamda 4A/4B/4C şeklinde farklı sigorta kolları için belirlenmiş olan emeklilik koşulları farklılık gösterdiğinden, bu emeklilik tarihlerinin zamana yayılacağı tahmin ediliyor. Peki, EYT'de son durum nedir? EYT yasası ne zaman çıkacak? İşte 7 Ekim EYT ile ilgili son haberler...

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