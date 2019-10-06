Emeklilik tarihini önceden hesaplamak ve kariyerini planlamak isteyenler ne zaman emekli olabilirim hesaplaması ile emeklilik detaylarını öğreniyor. Sizlerde normal şartlarda ne zaman emekli olabilirim uygulaması ile emeklilik detaylarınızı sorgulayabilirsiniz. Emeklilik yaşını doldurduğu halde prim borcundan dolayı emekli olamayan Bağ-Kur'lular, borçlarını kapattıkları takdirde hemen aylık bağlatabilecek. SSK'da ise başvurular nispeten daha yüksek oldu. Toplam 48 milyar lira borcu olan 1 milyon 361 bin mükelleften 400 bini, 12 milyar liralık borçlarını yapılandırdı. Borcu olan her 10 SSK'lıdan 4'ü, yine yapılandırma başvurusu yaptı. Prim borcu olan Bağ- Kur'lular, emeklilik yaşını doldurmuş olsalar da borçlarını ödeyemiyorlar. Hem kendileri bununla beraber aile fertleri sağlık hizmetlerinden yararlanamıyorlar.

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