Çalışanları yakından ilgilendiriyor! Milyonlar dikkat! Paranızı geri almayı unutmayın

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren bir haber ile karşınızdayız. Çalışana vergi iadesi çalışanları oldukça yakından ilgilendiriyor. Bununla birlikte kıdem tazminatı ilgili mevzuatı çerçevesinde istisna kapsamında olduğundan vergi kesintisi de söz konusu olmayacağından Gelir Vergisi Kanunu Geçici 89 uncu maddesi kapsamında değerlendirilmeyecektir. Çalışana vergi iadesi, milyonlarca çalışan vatandaşı yakından ilgilendiriyor. Türkiye'de kıdem tazminatı alanlardan damga vergisi dışında bir kesinti yapılmıyor. Ancak ikale sözleşmesi tazminatları yani anlaşarak alınan tazminatlar ve işe geri dönüş tazminatlarından gelir vergisi de kesiliyor. Bu kesilen vergiler de devlet tarafından iade ediliyor. Peki çalışana vergi iadesi nasıl alınır?

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