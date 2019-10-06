Bugünkü
Takvim

ABD’den dev sipariş dalgası

ABD-Çin arasındaki ticaret savaşları Türkiye'ye yaradı. Dev alım grupları aracılığıyla ABD'ye 600 milyon dolarlık tekstil ve hazır giyim ihracatı yapan Türkiye, 5 milyar dolarlık ihracat hedefliyor.

ABD’den dev sipariş dalgası
ABD-Çin arasındaki ticaret savaşları Türkiye'ye yaradı. Dev alım grupları aracılığıyla ABD'ye 600 milyon dolarlık tekstil ve hazır giyim ihracatı yapan Türkiye, 5 milyar dolarlık ihracat hedefliyor. TGSD Başkanı Hadi Karasu, "Bu yıl da Ralph Lauren, Türkiye'den tekrar alım yapma kararı aldı" dedi. Avec Le Filles, Rohb, Lunya, Levi's, Abercrombie, Hollister GAP, Banana Republic, Citizens of Humanity, ve Asmara alımlarını 1 milyar dolara çıkarmaya hazırlanıyor.


PINAR ÇELİK

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriABD’den dev sipariş dalgası
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri