ABD’den dev sipariş dalgası

ABD-Çin arasındaki ticaret savaşları Türkiye'ye yaradı. Dev alım grupları aracılığıyla ABD'ye 600 milyon dolarlık tekstil ve hazır giyim ihracatı yapan Türkiye, 5 milyar dolarlık ihracat hedefliyor. TGSD Başkanı Hadi Karasu, "Bu yıl da Ralph Lauren, Türkiye'den tekrar alım yapma kararı aldı" dedi. Avec Le Filles, Rohb, Lunya, Levi's, Abercrombie, Hollister GAP, Banana Republic, Citizens of Humanity, ve Asmara alımlarını 1 milyar dolara çıkarmaya hazırlanıyor.
PINAR ÇELİK
PINAR ÇELİK
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