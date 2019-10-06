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  • 06.10.2019 09:53
  • Son Güncelleme: 06.10.2019 09:53

6 Ekim : bugün alış satış fiyatı kaç para? ne kadar? hesaplama

... Dolar/TL haftaya 5.64 seviyesinin altını test ederek başlasa da jeopolitik risklere yönelik endişelerle 5.75'in üzerini test etti. Öte yandan perşembe günü enflasyonun Eylül'de tahminlerin altında kalmasının ardından 'nin Ekim'de beklentilerin üzerine faiz indirimi yapabileceği endişesi oluşmasıyla TL baskılandı. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 5 Ekim güncel kurları alış satış fiyatı...

6 Ekim dolar kuru alış satış fiyatı ne kadar?

Dolar ve döviz ülkemizde her zaman önemli bir yatırım aracı olmaktadır. Özellikle her gün dolar ve döviz kurları oldukça merak edilmektedir. Dolar son dakika... Dolar/TL haftanın son işlem gününde dar bir bantta sakin bir seyir izledi. Dolar kuru geçtiğimiz hafta bir süredir sıkıştığı 5.60-5.75 bandında hareketini sürdürüyor. Güncel döviz kurları yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 5 Ekim güncel döviz kurları alış satış fiyatı...

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