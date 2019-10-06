Dolar ve döviz ülkemizde her zaman önemli bir yatırım aracı olmaktadır. Özellikle her gün dolar ve döviz kurları oldukça merak edilmektedir. Dolar son dakika... Dolar/TL haftanın son işlem gününde dar bir bantta sakin bir seyir izledi. Dolar kuru geçtiğimiz hafta bir süredir sıkıştığı 5.60-5.75 bandında hareketini sürdürüyor. Güncel döviz kurları yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 5 Ekim güncel döviz kurları alış satış fiyatı...

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