şartlarına bakıldığında engelli ve malul vatandaşlar için daha kolay olduğunu görüyoruz. Engelliler en azalmaları ile yaş şartına bakılmadanolabiliyor. Malulen emeklilik ise daha farklı. Burada sonradan çıkan bir rahatsızlık sebebiyle en azişgücü kaybı aranıyor. Bu sağlanmışsa hemen emekli olmak da mümkün.