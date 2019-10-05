Emeklilik şartlarına bakıldığında engelli ve malul vatandaşlar için daha kolay olduğunu görüyoruz. Engelliler en az yüzde 40 vergi indirimi almaları ile yaş şartına bakılmadan erken emekli olabiliyor. Malulen emeklilik ise daha farklı. Burada sonradan çıkan bir rahatsızlık sebebiyle en az yüzde 60 işgücü kaybı aranıyor. Bu sağlanmışsa hemen emekli olmak da mümkün.
- Ekonomi
- 05.10.2019
- Gazete
Sağlık raporu emekli eder! Malulen emeklilik şartları nelerdir?
Ülkemizde yüzde 60 işgücü kaybı olanlara malulen emeklilik imkanı var. Yaş şartı aranmıyor. Burada rahatsızlığın sigortadan sonra ortaya çıkması gerekiyor. Peki, bu haktan yararlanmak için işgücü kaybının oranı nedir? Hangi hastalıkları kapsar? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, malulen emeklilik ile ilgili merak edilen soruları cevapladı. İşte detaylar...
Emeklilik şartlarına bakıldığında engelli ve malul vatandaşlar için daha kolay olduğunu görüyoruz. Engelliler en az yüzde 40 vergi indirimi almaları ile yaş şartına bakılmadan erken emekli olabiliyor. Malulen emeklilik ise daha farklı. Burada sonradan çıkan bir rahatsızlık sebebiyle en az yüzde 60 işgücü kaybı aranıyor. Bu sağlanmışsa hemen emekli olmak da mümkün.
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