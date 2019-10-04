Yerli teknoloji üretimi için 1 milyon dolarlık yatırım

Tezmeksan, fabrikaları daha akıllı hale getirmek için tasarlayıp geliştirdiği Cubebox ve yeni programı ROBOCAM'ı tanıttı. Robot Yatırımları Zirvesi'nde görücüye çıkan Cubebox, fabrikaların 24 saat operatörsüz çalışmasına olanak tanırken, 2.5 eksen CAD CAM (ROBOCAM) ise robotlu makinelerin kontrolünü sağlıyor.
Tezmaksan Genel Müdürü Hakan Aydoğdu, son dönemde geliştirdikleri yerli ve milli ürünler Cubebox, ROBOCAM ve diğer otomasyon sistemleri için 1 milyon dolarlık yatırım yaptıklarını açıkladı.
Tezmaksan Genel Müdürü Hakan Aydoğdu, son dönemde geliştirdikleri yerli ve milli ürünler Cubebox, ROBOCAM ve diğer otomasyon sistemleri için 1 milyon dolarlık yatırım yaptıklarını açıkladı.
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