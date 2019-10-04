Facebook'a 1.6 milyon lira ceza Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), Facebook'a veri ihlali nedeniyle 1 milyon 600 bin liralık idari para cezası verdi. İşte Takvim Gazetesi’nin 4 Ekim 2019 tarihli ekonomi sayfalarından derlediğimiz haberler…

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), Facebook'a veri ihlali nedeniyle 1 milyon 600 bin liralık idari para cezası verdi. KVKK, Facebook'a yönelik veri ihlali incelemesinde ihlalin Facebook sisteminin birbirinden farklı 3 özelliği olan 'başkasının gözünden gör', 'doğum günü kutlayıcı' ve 'video yükleyici'nin etkileşimi sonucunda oluşan bir hatadan kaynaklandığını belirledi. Kurul, ihlalden Facebook kullanıcılarına ait ad, cinsiyet, doğum günü, ilişki durumu, eğitim geçmişi, din bilgisi, memleket, konum, yapılan aramalar, kullanıcının takip ettiği başlıca hesaplar gibi kişisel verilerin etkilendiğini tespit etti. Facebook'u Türkçe olarak kullanan 280 bin 959 hesabın ihlalden etkilendiği belirlendi.



YENİKAPI'YA YENİ LİMAN

Türkiye'nin turizmdeki 2023 yılı stratejileri ve hedeflerinden bahseden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizmin yatırımcılar için önemli olacağını ve konaklamaya yönelik ciddi bir yatırımcı talebinin olduğunu dile getirdi. Kruvaziyer limanlarında sıkıntının olmadığını kaydeden Ersoy, Galataport'ta rezervasyonların çok iyi gittiğini ve 2020 Haziran'a kadar da Yenikapı Kruvaziyer Limanı'nın ihalesine çıkılmasının planlandığını söyleyerek, yeni kruvaziyer limanının 2022'de tamamlanmasının öngörüldüğünü belirtti.



TEHLİKELİ MESLEK SAYISI 143'E ÇIKTI

Çalışma Bakanlığı'nca yayımlanan tebliğle tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan 26 mesleğe daha yeterlilik belgesi zorunluluğu getirildi. Belge zorunluluğu bulunan meslek sayısı 143'e yükseldi. Tebliğ ile deri işlenti operatörü, haddeci, liman forklift operatörü, otomotiv kontrol gibi mesleklerde belgesiz işçi çalıştıran işyerlerine kişi başı 776 lira ceza kesileceği belirtildi.



CAN SUYU İÇİN BAŞVURU ZAMANI

T homas Cook'un iflası nedeniyle mağduriyetin önlenmesi için hazırlanan kredi destek paketine başvurular bugün alınmaya başlandı. Turzim sektörü temsilcileri paketi can suyu olarak değerlendirdi.



TÜRKİYE'NİN ACISI 91 ÜLKEYI YAKTI

Türkiye, Ocak-Eylül döneminde 3 milyon 943 bin dolarlık pul biber ihracatı gerçekleştirdi. Türkiye'de üretilen pul biber Suudi Arabistan, Almanya, İtalya, ABD dahil 91 ülkede kullanıldı.



IŞINLANMIŞ GIDAYA ETİKET ZORUNLULUĞU

Hazır ambalajlı ışınlanmış gıdaların etiketlerinde, 'Işınlanmıştır' veya 'Işınlama işlemi yapılmıştır' ifadesi ve yeşil renkli uluslararası gıda ışınlama sembolü olan 'Radura'nın kullanılması zorunlu oldu.



