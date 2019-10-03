Üniversiteliye yaz kazancı Bu yaz 20 bin 172 üniversiteli hem para hem tecrübe kazandı. 2020’de program daha da yaygınlaştırılacak. Bakan Selçuk, programın ilk yılında gösterilen ilgi ve yapılan çalışmaların kendilerini memnun ettiğini belirtti.

İ şkur tarafından 81 ilde kamu kurum ve kuruluşları işbirliğinde bu yıl ilk kez düzenlenen Sosyal Çalışma Programı (SÇP) ile 20 bin 172 üniversiteli hem iş tecrübesi edindi hem de para kazandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Üniversitelilere iş tecrübesi edindiren program, gençlerin hem aile bütçesine hem de sosyal hayatlarına önemli katkı sağladı. Program kapsamında katılımcılara İŞKUR tarafından çalıştıkları gün için günlük asgari ücret düzeyinde ödeme yapıldı" dedi. Selçuk, programın ilk yılında gösterilen ilgi ve yapılan çalışmaların kendilerini memnun ettiğini belirtti. TÜM MANŞETLER