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  • 04.10.2019 09:35
  • Son Güncelleme: 04.10.2019 09:35

? : şartları nedir?

'den vatandaşlara iyi haber geldi. 81 proje için başvuruları alan TOKİ, en ucuzu 83 bin TL 'den vatandaşları ev sahibi yapıyor. Ayda 305 TL taksitle konut satışı kampanyasının detayları haberimizde. Farklı şehirlerde satışa sunulan 81 projenin tamamı sayfamızdadır. Ucuza ev sahibi olmak isteyen vatandaşların son başvuru tarihlerine kadar müracaatını yapması gerekmektedir. Hükümetin ucuz konut hamlesi önümüzdeki dönemde de tam gaz sürecek. 11. Kalkınma Planı'na göre, 2019- 2023 yılları arasında dar gelirli aileler için İdaresi (TOKİ) kanalıyla 280 bin konut inşa edilecek. TOKİ tarafından resmi açıklama yapıldıktan sonra gerekli şartları sağlayanlar ev sahibi olmak için idareye başvurabiliyor.

TOKİ'den 81 proje: 305 TL taksitle ucuza ev müjdesi geldi

TOKİ'den ev almak isteyen dar gelirliler ucuz konut projelerini yakından takip ediyor. Bu bağlamda TOKİ tarafından 305 lira taksitle 81 ilde proje yapıldı. TOKİ dar gelirli konutları kira öder gibi taksitle konut almak için ön plana çıkıyor. Farklı şehirlerde satışa sunulan 81 projenin tamamı sayfamızda. Ucuza ev sahibi olmak isteyen vatandaşların son başvuru tarihlerine kadar müracaatını yapması gerekmektedir. Söz konusu duyurular TOKİ resmi internet sayfası üzerinden yayınlandı. Söz konusu duyurular TOKİ resmi internet sayfası üzerinden yayınlandı. Konutların detayları , ödeme planları ve diğer detaylara Toki'nin toki.gov.tr resmi sayfasından ulaşabilirsiniz. Peki TOKİ dar gelirli konut başvurusu nasıl yapılır?

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