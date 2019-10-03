TOKİ'den ev almak isteyen dar gelirliler ucuz konut projelerini yakından takip ediyor. Bu bağlamda TOKİ tarafından 305 lira taksitle 81 ilde proje yapıldı. TOKİ dar gelirli konutları kira öder gibi taksitle konut almak için ön plana çıkıyor. Farklı şehirlerde satışa sunulan 81 projenin tamamı sayfamızda. Ucuza ev sahibi olmak isteyen vatandaşların son başvuru tarihlerine kadar müracaatını yapması gerekmektedir. Söz konusu duyurular TOKİ resmi internet sayfası üzerinden yayınlandı. Söz konusu duyurular TOKİ resmi internet sayfası üzerinden yayınlandı. Konutların detayları , ödeme planları ve diğer detaylara Toki'nin toki.gov.tr resmi sayfasından ulaşabilirsiniz. Peki TOKİ dar gelirli konut başvurusu nasıl yapılır?

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ