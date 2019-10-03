Ticaret Bakanlığı'nın bu ay başlatacağı 'Kooperatifçilik Tanıtım ve Geliştirme Projesi' kapsamında, gelecek yıl başından itibaren 24 ilde kooperatifçilik tanıtım çalışmaları yapılacak. 18 ay sürecek proje ile ulusal ve uluslararası pazarlarda faaliyet yürütebilecek kooperatifler kurulabilmesine ve mevcut olanların kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik eğitimler verilmesi ve farklı kooperatif modellerinin tanıtılması amaçlıyor. 2020 yılı başından itibaren yola çıkacak tanıtım otobüsüyle gidilecek illerde, uzmanlar tarafından farklı etkinlikler düzenlenecek